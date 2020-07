Ciclista investito: continua la caccia al pirata della strada

VAIANO CREMASCO (1 luglio 2020) - La caccia all'uomo non si ferma, mentre fortunatamente il 28enne ciclo amatore, travolto l'altra sera dal pirata della strada, è dato in miglioramento. Sulle tracce dell'autista di un'utilitaria di colore chiara ci sono gli agenti della polizia stradale di Crema. L'incidente era avvenuto sulla via che dal paese porta a Bagnolo Cremasco, davanti al ristorante 7 Sapori. Illeso il padre 61enne del ragazzo, anch'egli in bici da corsa. Lui è riuscito a schivare l'auto che proveniva da Bagnolo. Il figlio non ha fatto in tempo. Per soccorrere il 28enne era intervenuto l'elicottero del 118.

