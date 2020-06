Il grazie di Crema ai 100 eroi del Covid

CREMA (30 giugno 2020) - Il contagio quello bello, quello che non fa paura e tocca i cuori, quello della solidarietà. Si è tenuta oggi pomeriggio la consegna delle benemerenze civiche di San Pantaleone organizzata dal Comune in piazza Duomo per premiare i 100 eroi dell’emergenza sanitaria Coronavirus. La sindacao Stefania Bonaldi affiancata da assessori e consiglieri comunali ha consegnato targhe e medaglie, a cittadini, rappresentanti di associazioni, commercianti, imprenditori e volontari che nei mesi drammatici in cui Crema era soggiogata dal Covid 19, con impegno, raccolte fondi, donazioni in denaro, di generi alimentari e di altri prodotti, idee e fantasia hanno sostenuto lo sforzo dell’intera comunità.