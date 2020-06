Morte di Pamiro, la moglie iscritta nel registro degli indagati

CREMA (30 giugno 2020) - È stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio la moglie di Mauro Pamiro, trovato morto ieri mattina in un cantiere edile di Crema. La donna, che ieri è stata ascoltata per ore dagli inquirenti, avrebbe avuto un atteggiamento reticente e non avrebbe collaborato alle indagini. Ora è ricoverata in ospedale.

Gli investigatori della Squadra mobile di Cremona e del Commissariato di Crema non si sbilanciano sulle cause della morte, ma nel frattempo, l'autopsia eseguita questo pomeriggio ha chiarito che il buco sulla fronte del professore di informatica del Itis Galilei e musicista di 44 anni non è stato provocato da un proiettile.

