E dopo 41 anni il "dottore" va in pensione

AGNADELLO (29 giugno 2020) - Ha curato per una vita generazioni di compaesani ma adesso è arrivato il momento di dire basta e di godersi il meritato riposo. Quello di domani sarà l’ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Cominetti che, alla soglia dei 70 anni di età e dopo 41 come medico di base, va in pensione (a sostituirlo, dal 1° luglio, sarà Ilaria Cavallo).

«Nel 1979 – racconta - si liberò un posto di medicina generale ad Agnadello che presi io, aprendo il mio studio».

Per alcuni anni il «dottore» ha alternato la sua attività in paese con quella part-time presso la chirurgia dell’ospedale di Rivolta frequentando, nel frattempo, un corso a Torino per praticare l’agopuntura. Poi, dall’87 in avanti, si è dedicato unicamente all’ambulatorio agnadellese.

