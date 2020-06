Viale Europa sicuro con la nuova illuminazione

PANDINO (28 giugno 2020) - Una svolta per la sicurezza di viale Europa, sia dal punto di vista viabilistico sia per chi ci vive. Sono cominciati i lavori per posizionare i pali della luce che illumineranno finalmente una delle principale strade del paese, da sempre al buio in diversi tratti. Una lacuna che verrà risolta una volta per tutte. Il lungo rettilineo di oltre un chilometro sarà interessato in alcuni punti dall’installazione degli impianti, voluta dall’amministrazione comunale.

I lavori, portati avanti dall’azienda che nei mesi scorsi ha già sostituito buona parte delle vecchie lampade del paese con luci a led, sono cominciati partendo dall’incrocio con via Garibaldi che porta anche verso la tangenzialina e Palazzo Pignano.

