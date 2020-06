Pianese - Pergolettese diretta ore 17

CREMA (27 giugno 2020) - Giocarsi una stagione in 180 minuti, dopo non aver terminato il campionato. Sarà rischioso e drammatico come la roulette russa lo spareggio che la Pergolettese dovrà affrontare oggi a Grosseto e martedì a Piacenza (il Voltini è inutilizzabile per lavori al manto erboso) contro la Pianese per provare a restare in serie C. Al termine della doppia sfida, una delle due si salverà e l’altra retrocederà in serie D. In ballo c’è tanto: oltre allo status (professionista o dilettante) e alla categoria, anche il rischio di perdere giocatori importanti, patrimonio della società. Di normale non ci sarà niente. Innanzitutto la data: non si è mai giocato a fine giugno. Poi, il fatto che si disputeranno due gare decisive a distanza di quattro mesi dall’ultimo incontro ufficiale. Quindi, gli stadi senza pubblico, presidiati come un ospedale. Nonostante ciò, e nonostante una preparazione forzatamente affrettata e approssimativa, c’è bisogno di lasciarsi tutto alle spalle e di concentrarsi sull’obiettivo.