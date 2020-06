Un presidio nell’ex tribunale dedicato alle cure intermedie

CREMA (26 giugno 2020) - Un Presidio socio sanitario territoriale nell’ex tribunale, per evitare di farsi trovare impreparati in caso di una seconda ondata di Covid 19, ma soprattutto per garantire quella vicinanza tra strutture intermedie sanitarie e cremaschi, mancata proprio durante l’emergenza. Questa la strada che il territorio intraprenderà nei prossimi mesi, sancita dal patto siglato ieri tra il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata e la delegazione dei sindaci dell’area omogenea, guidata da Stefania Bonaldi (Crema) e da Aldo Casorati (Casaletto Ceredano).

