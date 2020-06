Picchiata e uccisa dal marito

PALAZZO PIGNANO (25 giugno 2020) - Tragedia a Palazzo Pignano, in via Enrico De Nicola, dove si è consumato l'ennesimo episodio di femminicidio. Morena Designati, 49 anni, è stata uccisa a botte dal marito, Eugenio Zanoncelli, che al momento è in fuga. Il corpo privo di vita della donna è stato trovato poco prima della mezzanotte. Le forze dell'ordine si sono subito mobilitate e sono sulle tracce del 56enne.