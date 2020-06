Piscina, in soccorso a Sport Management c’è la Protezione civile

CREMA (25 giugno 2020) - Dopo l’amministrazione comunale, anche la Protezione civile va in soccorso a Sport Management, la società veronese che dal novembre 2015 gestisce il centro natatorio. Dovendo svuotare le vasche in vista della riapertura dell’impianto, il gestore ha chiesto nuovamente aiuto al Comune, che a sua volta ha contattato il gruppo Lo Sparviere. I volontari hanno risposto presente alla chiamata, rimboccandosi le maniche e mettendo a disposizione il loro tempo e soprattutto i loro macchinari, nella fattispecie le motopompe. Lo svuotamento delle vasche si è trasformato in una sorta di esercitazione, cose se si trattasse di rimediare a un allagamento. L’operazione era indispensabile per togliere l’acqua e per permettere la pulizia e la sanificazione delle piscine del centro Nino Bellini, prima di poterlo rimettere in funzione.

