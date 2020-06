Poste, il 29 giugno riapre l'ufficio di Ombriano-Sabbioni

CREMA (24 giugno 2020) - Riaprirà lunedì 29 giugno l'ufficio postale di Ombriano-Sabbioni (via Camporelle, all'interno dell'housing sociale). Una boccata d'ossigeno per 10 mila residenti, da tre mesi senza sportello. Buio completo, invece, per quello di Santa Maria (Via Battaglio) chiuso dall'inizio dell'emergenza Covid 19. La notizia è stata confermata al sindaco Stefania Bonaldi e dalla responsabile provinciale delle Poste italiane, Maria Grazia Raciti. Ci sono volute tre lettere di sollecito da parte del primo cittadino per ottenere il ritorno del servizio ai Sabbioni. “Stamane ho ricevuto notizia dalla dottoressa Maria Grazia Raciti e dal dottor Federico Sichel di Poste Italiane della riapertura dell'ufficio di Crema 2 - ha spiegatro Bonaldi - Ci sono voluti molti solleciti e tre lettere formali, dai toni sempre più forti, ma alla fine, se pure tardivamente, l'ufficio postale sarà aperto. Mi è stato spiegato che ci sono 120 situazioni nell'area nord ovest del Paese analoghe a quella dell'ufficio dei Sabbioni e che al momento se ne sbloccheranno solo 9, fra cui la nostra, per problematiche organizzative dell'azienda. Resta la questione dello sportello di Santa Maria, su cui insisteremo, ma intanto mi auguro si lenisca il disagio per i cittadini di Ombriano e Sabbioni e, in genere, per tutti gli utenti dell'ufficio di piazza Madeo, dove le code erano ormai insostenibili”.

