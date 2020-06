Vandali al centro sportivo, distrutti due gazebo

AGNADELLO (24 giugno 2020) - Vandali in azione ai due campetti sportivi comunali della zona Moroncina, dove nella notte fra lunedì e martedì degli sconosciuti hanno distrutto due gazebo montati per consentire a chi gioca a tennis di ripararsi temporaneamente da brevi scrosci di pioggia o dal sole. Nessuno, nonostante le strutture siano circondate da case, pare aver visto niente. La presidente della società sportiva, Pierina Bolzoni ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Rivolta d’Adda. Il vicesindaco Cesare Parisciani, a nome dell’amministrazione comunale, condanna il gesto come “Vergognoso” e rivolge un appello al senso civico degli agnadellesi: “Se qualcuno ha assistito al vandalismo –dice- si faccia avanti ed aiuti le forze dell’ordine a riconoscere i colpevoli”.