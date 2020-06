Il medico Sgroi punta a diventare sindaco

RIVOLTA D'ADDA (24 giugno 2020) - In vista delle elezioni amministrative del prossimo anno il centrodestra prova a calare l’asso. Che si chiama Giovanni Sgroi. L’ex primario di chirurgia degli ospedali di Alzano Lombardo e di Treviglio, 65 anni, in pensione dal primo gennaio scorso ed attualmente impegnato in attività di consulenza in campo medico, non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve ma ad una candidatura a sindaco sta seriamente pensando.

La corsa alla successione di Fabio Calvi, attuale sindaco che fra meno di un anno terminerà il suo secondo mandato consecutivo è già partita ed il nome di Sgroi, ex consigliere comunale e capogruppo di maggioranza a Rivolta ed ex consigliere provinciale di An, è uno di quelli pesanti. «La mia condizione di pensionato – afferma il diretto interessato - mi permette di avere il tempo necessario da dedicare alla vita politico-amministrativa del Comune, altrimenti non avrei mai accettato di discutere di una mia candidatura per la quale l’area di centrodestra ha espresso interesse. Non ho ancora sciolto le mie riserve perché prima voglio incontrare tutti gli attori che potrebbero esser protagoniste di quest’avventura elettorale assieme a me».

