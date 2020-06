Umiliata al market, Piacentini: "Mi hanno chiesto scusa"

CREMA (24 giugno 2020) - Le scuse della direzione del supermercato e l'omaggio di una piantina di orchidee. Cristina Piacentini, portavoce del comitato Crema Zero Barriere, vittima nei giorni scorsi di un episodio di discriminazione in una grande superficie di vendita del Milanese, ha ottenuto soddisfazione dopo aver denunciato ai media l'accaduto. Ieri l'altro, la donna cremasca che si muove su una carrozzina, si è incontrata con un responsabile e con il vice direttore del supermercato dove si è svolto l'increscioso episodio. Non c'erano le cassiere che le avevano consigliato di starsene a casa, lamentando il fatto che oltre al marito col carrello c’erano lei e il figlioccio che spingeva la carrozzina, e neppure la responsabile delle casse, che era intervenuta dopo il battibecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO