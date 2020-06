Torna la voglia di abitazioni in città

CREMA (24 giugno 2020) - E' tornata la voglia di casa in città e nel circondario. Lo si intuisce dal boom di richieste delle ultime settimane presentate alle agenzie immobiliari. «Prima che scoppiasse la pandemia - afferma Walter Poledri, presidente provinciale della Fiap, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali - c'era un'enorme richiesta di locazioni in città. Talmente alta da far fatica a soddisfarla per intero. Adesso la richiesta è rimasta elevata, ma la vera novità è che, nel settore dell'acquisto, è cambiata la tipologia che i clienti cercano». Gli accessori diventano fondamentali. «Chi ha vissuto il lockdown senza spazi all'aperto - prosegue Poledri - adesso viene a chiederlo. Molta gente vuole vendere il suo appartamento in città per acquistare una casa in campagna o quantomeno con un giardino. Sale la proposta di permute. Il valore di questo tipo di abitazioni è destinato nel breve termine a salire. Lo scorso anno, c'era stata una flessione di circa l'1,5% del valore. Adesso potrebbe tornare a salire. Il mercato dell'high target, invece, il livello di lusso, resta fermo attorno all'8%».

