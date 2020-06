Sommersi da vetro e lattine: due milioni di chili l’anno

CREMA (23 giugno 2020) - Due milioni di chili, pari a 58 a testa per ogni residente a Crema, neonati e centenari compresi. È impressionante, sebbene in linea con città di dimensioni simili, il quantitativo di vetro e lattine (queste ultime dal peso decisamente inferiore) raccolto ogni anno da Linea gestioni, la società del gruppo Lgh che si occupa del porta a porta dei rifiuti urbani e del relativo smaltimento. Da sole, bottiglie e contenitori in latta rappresentano il 12,25% del totale dell’immondizia prodotta dai cremaschi. Il raffronto percentuale - va comunque sottolineato - è basato solo sui chilogrammi ed è necessario considerare che si tratta del materiale con il peso più elevato per ogni singolo pezzo. Non di meno, Linea punta a una riduzione della montagna di vetro gettata nei bidoni e recuperata una volta la settimana. E ciò, nonostante sia una tipologia di rifiuto il cui riciclo è pressoché infinito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO