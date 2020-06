Uno scempio, giochi distrutti dai vandali

PALAZZO PIGNANO (23 giugno 2020) - Non c’è pace per il parco pubblico della frazione di Cascine Gandini. Nell’ultimo fine settimana l’ennesimo atto vandalico: distrutta la struttura della carrucola, uno dei giochi più apprezzati dai bambini che vivono nella piccola frazione, ma anche da coloro che frequentano l’area verde arrivando dai paesi vicini. Impossibile per il Comune individuare i colpevoli. Verosimile si tratti di ragazzi, adolescenti o poco più, che magari hanno agito di sera. Il parco è nascosto rispetto alla strada e anche chi vive nelle villette adiacenti non ha una visuale diretta sull’area verde, a causa delle alberature presenti. Non c’è una videocamera di sorveglianza, dunque mancano eventuali indizi. In merito, il Comune ne intende installarne una a breve, anche come deterrente.

