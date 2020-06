Deve scontare pena per maltrattamenti in famiglia, arrestato

CAMISANO (22 giugno 2020) - Nel pomeriggio del 20 giugno i militari della Stazione Carabinieri di Camisano, dando seguito ad un’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno immediatamente provveduto a rintracciare un cittadino italiano 53enne, nato in provincia di Lecce, residente a Lodi vecchio, pregiudicato, dovendo espiare una reclusione di 3 anni e 6 mesi, per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi, di cui si era reso responsabile a Sergnano dal 2012 al 2015. La moglie aveva denunciato all’Autorità Giudiziaria i continui maltrattamenti subiti e le indagini avevano accertato la reiterazione della condotta delittuosa nonché la negativa personalità del marito che, durante la loro convivenza, aveva evidenziato un'indole violenta con ripetuti scatti di irascibilità e aggressività fisica e verbale nei confronti della coniuge e dei figli minori. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lodi.

