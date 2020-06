Investe manager col muletto, licenziamento e processo

CREMA (22 giugno 2020) - Licenziato per l’eccessiva disinvoltura al volante e la manovra costata una settimana di prognosi al suo direttore, l’ormai ex operaio protagonista della vicenda è ora alla vigilia di un processo. Tanto, da aver già ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini sul caso che lo riguarda. Protagonista, un magazziniere cremasco oggi 47enne. L’accusa? Aver investito col muletto il responsabile dell’azienda per cui lavorava, reo d’averlo ripreso proprio per la guida spericolata dell’elevatore, nel complesso della ditta. Il dirigente, oggi 54enne, ebbe la prontezza di riflessi sufficiente a mettersi in salvo, almeno dalle conseguenze più gravi: con un balzo, uscì dalla traiettoria del mezzo. Ma l’impatto avvenne comunque. E il manager fu costretto a ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso cittadino..

