Vandali, è linea dura

PANDINO (22 giugno 2020) - «Ragazzi così non ci siamo, dovete darvi una regolata, cambiare registro». L’esortazione del sindaco Piergiacomo Bonaventi è quella che un padre farebbe a un figlio. Severità, ma anche la consapevolezza che i giovanissimi hanno voglia e diritto di divertirsi. Sebbene la pazienza abbia un limite e sia stato ormai superato.

Il problema è sempre il solito: schiamazzi, piccoli vandalismi e gesti di maleducazione, anche a notte fonda, di alcuni giovanissimi del paese. Innegabile che ci siano situazione fuori controllo, conosciute anche alle forze dell’ordine. Purtroppo in passato si sono verificati episodi anche molto gravi: dai danneggiamenti alla sede Auser, risalenti agli anni scorsi, all’episodio — avvenuto fuori territorio, precisamente al parco di Cascine Gandini a Palazzo Pignano — che ha visto due ragazzi di Pandino prendere di mira tre undicenni, anch’essi del paese. «Ci sono gruppetti fuori controllo — ha spiegato il primo cittadino l’altra sera, nel consueto videomessaggio diffuso sulle pagine social del Comune —: alcuni di loro sono stati visti entrare in proprietà comunali o giardini privati, scavalcando cancelli e recinzioni. Chiedo la collaborazione di genitori e dei cittadini per cercare di arginare questi comportamenti irrispettosi delle regole».

