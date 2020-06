La pista ciclabile diventa uno stagno

CREMA (22 giugno 2020) - La ciclabile di viale De Gasperi, nel tratto che costeggia la «gabbia» della biglietteria dello stadio Voltini, si trasforma in un acquitrino ogni volta che piove. Nelle ultime settimane è capitato spesso, con le conseguenti lamentele di coloro che utilizzano il percorso protetto, rapido collegamento tra il centro cittadino e la zona commerciale e industriale verso il quartiere di Ombriano.

Diversi i cremaschi che hanno postato foto sui social, anche sulla pagina Facebook Crema e i suoi problemi, sottolineando come il livello dell’acqua sia talmente alto che c’è il rischio di bagnarsi i piedi. Ciò avviene in quanto uno dei tombini che dovrebbe garantire lo smaltimento delle acque bianche è ostruito da foglie e altri detriti. Sarebbe sufficiente una manutenzione per evitare che al prossimo temporale estivo si ricrei il fastidioso laghetto.

