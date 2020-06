Ex scalo merci della stazione: il binario come una discarica

CREMA (22 giugno 2020) - Non è più un binario, ormai somiglia a una discarica. Il troncone di rotaie inutilizzate che costeggia l’ex magazzino merci della stazione ferroviaria cittadina è invaso dai rifiuti: c’è di tutto, bottiglie di vetro e plastica di vari alcolici e bibite, lattine, sacchetti e avanzi di cibo, scatolame e altri residui di festini e cene improvvisate. Concluso il lockdown, nelle ultime settimane di parziale ripresa, il numero di passeggeri che frequentano la stazione ferroviaria non è certo elevato. Ciò favorisce il bivacco lungo il binario morto, soprattutto nelle ore serali. I soci della Federazione ambiente e bicicletta, la sede è nell’edificio dell’ex scalo merci, giusto a fianco del binario-discarica, sottolineano di aver più volte segnalato il problema alle istituzioni: «Noi siamo qui dal 2014 — spiega Claudio Paesetti, uno dei membri dell’associazione —: come noi anche l’Auser ha la propria sede qui. A fianco del fabbricato si trova un binario un tempo utilizzato per il carico e scarico delle merci, ma ormai in disuso. Sono passati diversi anni, ma l’area continua ad essere sfruttata come bivacco da alcune persone che abbandonano rifiuti di ogni tipo. Non mancano il consumo e forse lo spaccio di sostanze stupefacenti, come dimostrato dalle siringhe che abbiamo ritrovato quando, insieme ai volontari dell’Auser, ci siamo dati da fare per ripulire il binario».

