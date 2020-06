«Riparti da Qui riparti Ora» con il Consultorio Insieme

CREMA (21 giugno 2020) - A metà marzo, in pieno avvio della fase 1, viene programmato il progetto di supporto telefonico #RESTOINASCOLTO. L’idea nasce dal confronto tra Comune di Crema, Consultorio diocesano, alcuni psicologi che hanno dato la loro disponibilità come volontari e la Diocesi di Crema, e viene messa in rete con ASST di Crema e il Consultorio K2.

"In quella difficile fase di emergenza sanitaria e di obbligo all’isolamento, siamo stati tutti costretti a cambiare molte delle nostre abitudini soprattutto in termini di relazioni. Per combattere il virus ci veniva chiesto di mantenere le distanze, ma con il progetto di helpline abbiamo scelto di continuare a stare vicini, soprattutto a chi si trovava in un momento emotivamente faticoso ed impegnativo, in cui sentiva di non potercela fare da solo".

#RESTOINASCOLTO è un servizio di consulenza telefonica gratuita attivo tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20, rivolto prima ai soli cittadini di Crema e poi di tutto l’ambito Cremasco. L’iniziativa ha raccolto la disponibilità di 10 volontarie che hanno svolto la funzione di filtro delle chiamate, 17 psicologhe volontarie dedicate al supporto emotivo e alla consulenza, 7 sacerdoti disponibili alla consulenza spirituale. L’helpline sarà attiva fino al 30 giugno e poi verrà sospesa, consapevoli che l’emergenza anche emotiva delle fasi 1 e 2 si sta pian piano stemperando con l’avvio della fase 3.

"Le fatiche e le difficoltà raccolte in questi mesi ci hanno però convinto che non tutto tornerà come prima e che l’esperienza di isolamento e solitudine fatta in un tempo in cui tutti ci siamo sentiti un po’ sospesi, lascerà alcuni strascichi. Insieme agli operatori della linea #RESTOINASCOLTO abbiamo quindi programmato una serie di proposte in piccolo e grande gruppo per accompagnare adulti, ragazzi e bambini in una fase di riavvicinamento alla normalità. Riparti da QUI riparti ORA è un progetto formativo che raccoglie diversi percorsi di benessere per diverse tipologie di età (bambini, ragazzi, adulti e anziani), di ruolo familiare (neo genitori, mamme e papà, nonni e bambini), di incarico (lavorativo o di volontariato) e sulle singole problematiche come la gestione dell’ansia e dello stress. Nel vasto programma che prevede interventi in presenza oppure online nei mesi di giugno e luglio, ognuno può trovare il suo percorso e il suo passo per rientrare gradualmente in questa nuova normalità. Nessuno di noi è come prima e probabilmente l’esperienza dell’isolamento può aiutarci ad apprezzare ancora di più ciò che abbiamo e che forse avevamo dato per scontato. Possiamo anche scegliere di non essere come prima, ma approfittare di questa esperienza forzata per apprezzare di più la nostra esperienza familiare, amicale e lavorativa. Possiamo fare meglio ciò che abitualmente facevamo di corsa e senza pensarci troppo, dandoci del tempo per pensare a come ricominciare. Riparti da QUI riparti ORA è una occasione per fermarci a riflettere su come ricominciare e su come ritrovare il nostro benessere".

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@consultorioinsieme.it o telefonare allo 037382723.