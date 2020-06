In mille per l’addio a Bettini

SPINO D'ADDA (20 giugno 2020) - «Anche Dio ha i suoi campioni. Dopo aver corso e lottato sui nostri campi, ora ci seguirai dal cielo... Ciao Betto». Con questo messaggio gli amici, i dirigenti e gli ex compagni di squadra hanno voluto salutare Alessandro Bettini, il 33enne calciatore del Cso Offanengo, morto mercoledì sera per un malore. Una folla immensa si è radunata oggi pomeriggio all’oratorio San Luigi, dove è stato deciso di celebrare il funerale. Una scelta necessaria, ma anche dettata dal cuore: nel primo caso per far fronte alla annunciata massiccia partecipazione, evitando eccessivi assembramenti. La parrocchiale di San Giacomo non avrebbe mai potuto contenere tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio ad Alessandro. Oltre un migliaio di persone, che hanno trovato posto tra il campo di basket (dove sono state posizionate le sedie a distanza di sicurezza) e negli spazi attorno. Altri si sono fermati nel perimetro della struttura, altri ancora sono rimasti all’esterno, lungo le cancellate.

