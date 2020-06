Dal Papa i i tre sacerdoti cremaschi guariti dal Covid

ROMA (20 giugno 2020) - Il saluto di papa Francesco a don Benedetto Tommaseo, a don Mario Botti e a don Natale Grassi Scalvini, i tre sacerdoti cremaschi guariti dal Coronavirus che, accompagnati dal vescovo di Crema Daniele Gianotti e dal vicario don Maurizio Vailati hanno incontrato oggi il pontefice nella sala Clementina, in Vaticano. Con loro, nella delegazione cremasca, anche le infermiere Sonia Passera e Raffaella Tolasi. Occasione, l'incontro organizzato con vescovi, operatori sanitari e autorità della Regione Lombardia in segno di riconoscenza e vicinanza per il difficile periodo dell'emergenza Covid-19.

In rappresentanza della Protezione civile provinciale c'era Giandomenico Iezzi (nella foto qui sotto) del gruppo comunale «Il Pilastrello» di Dovera.

