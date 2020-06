Trattore abbatte sbarra del passaggio a livello

CASALETTO VAPRIO (20 giugno 2020) - Un grosso trattore ha abbattuto, stamattina, prima delle 8, una sbarra del passaggio a livello. Il veicolo, diretto verso una cascina del paese, nonostante il semaforo fosse rosso, ha tentato di attraversare ugualmente il passaggio a livello. Nel mentre le sbarre si sono abbassate. Il trattore ha evitato la prima sbarra ma non la seconda, danneggiandola. L'urto è stato visto da passanti che hanno chiamato i carabinieri di Crema, intervenuti prontamente. Il responsabile del danno è tornato poco dopo sul posto, ammettendo la propria responsabilità. In base a quanto riferito dall'ufficio stampa di Rfi, i tecnici sono intervenuti subito per riparare il danno (alle 10 era già stata ripristinata la normalità) mentre i militari hanno disciplinato il traffico sul passaggio a livello. L'azienda stigmatizza l'accaduto e raccomanda il rispetto delle norme del codice della strada sul comportamento in prossimità dei passaggi a livello.

