Spaccio di droga, arrestata 36enne

CREMA (19 giugno 2020) - Ieri pomeriggio i militari del Nucleo Operativo di Crema hanno tratto in arresto una donna marocchina di 36 anni, residente a Fontanella (Bg). A seguito di perquisizione personale e domiciliare, su ordine della Procura della Repubblica di Bergamo, durante le quali sono stati rinvenuti circa 8 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi, un telefono cellulare e 1475 euro in contanti, il tutto posto sotto sequestro.

Durante l’operazione sono state fermate e, successivamente segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Cremona, tre persone, tutte residenti nel cremasco, alle quali la donna aveva precedentemente venduto la sostanza stupefacente.

L’indagine è scaturita dal rinvenimento di due dosi di cocaina in possesso di un quarantanovenne cremasco; le attività svolte dal Nucleo Operativo hanno portato all’individuazione del fornitore nella persona proprio della trentaseienne marocchina.

La donna è stata tradotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto, rinviato il processo al 24 luglio 2020 e applicato alla donna la misura cautelare degli arresti domiciliari.

