Sosta, sarà nuova gara

CREMA (19 giugno 2020) - Nessun ritorno alla gestione diretta dei posteggi a pagamento della città. Mentre prosegue il contenzioso legale tra la Gestopark, la società ligure cui sono affidati i 1.267 stalli blu cittadini, dal palazzo municipali filtrano voci che non lasciano spazio alle interpretazioni: nessun rinnovo automatico alla scadenza dell’appalto, prevista per l’estate 2021. Ma escluso pure il ritorno all’antico, ossia ai parchimetri delegati a società partecipate, come espressione della stessa amministrazione cittadina. Insomma, quella che si profila sarà una gara, a respiro europeo, considerata anche la cifra in gioco: all’incirca un milione di euro di entrate annue. Alla quale potrebbe, in linea teorica, partecipare anche l’attuale gestore. «Porto a scadenza il contratto e quindi rimarremo fino all’estate del 2021», aveva dichiarato nei giorni scorsi, da queste colonne, il presidente della Gestopark stessa, Massimo Garrone. Intano, sembra ormai tramontare l’ipotesi che vengano concessi alla società ligure i 530 posti auto in più, sollecitati. Nel frattempo, sul versante del contenzioso in atto, incentrato sulla contestazione da parte del Comune di inadempienze rispetto all’installazione delle tecnologiche previste per la segnalazione in tempo reale degli stalli liberi, la soluzione stragiudiziale sembra essere la più percorribile.

