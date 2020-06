Parco degli skateboard come un accampamento

CREMA (19 giugno 2020) - Lo skatepark di Castelnuovo – vicino alla passerella ciclo pedonale Bettinelli che scavalca il fiume Serio — trasformato in un vero e proprio luogo di bivacco, con tanto di divano, telo parasole, un bancale utilizzato come tavolino e soprattutto, decine di bottiglie vuote di birra e di altre bevande abbandonate. Chiaro segnale di festini abusivi che si sono consumati nei giorni scorsi. Adesso l’area comunale, dedicata a chi ama le evoluzioni con tavole a rotelle e pattini, è tornata in ordine. Nella giornata di mercoledì era arrivata la segnalazione dello scempio. «Tre ore dopo era già stato tutto ripulito, spariti anche divano e bancali — ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi — grazie all’interessamento dell’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli e al lavoro degli operatori di Linea gestioni (la società che in appalto il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e il loro smaltimento, ndr)». Per ora, buio assoluto sui responsabili.

