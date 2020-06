Vie Stazioni e Gaeta, sparisce l’ultimo ostacolo per realizzare il sottopasso

CREMA (19 giugno 2020) - Rimosso anche l’ultimo ostacolo per la realizzazione del sottopasso veicolare, in grado di superare la ferrovia e che manderà in pensione il tanto odiato passaggio a livello del viale di Santa Maria, da decenni incubo di cremaschi e non costretti a frequenti code. La giunta ha approvato lo schema di accordo con la proprietà della zona ex Ferriera per la cessione gratuita al Comune di Crema dell’area prevista per la realizzazione dell’opera pubblica da 5,4 milioni di euro, di cui 3 garantiti da Rete Ferroviaria Italiana (avrà il compito di realizzare l’intervento) il resto da Comune e Regione. Tempi stimati per i lavori, 16 mesi; ma prima di arrivare alla gara d’appalto di competenza di Rfi e alla successiva assegnazione dell’opera, ci vorrà ancora del tempo. L’accordo prevede che il privato ceda gratuitamente 3.420 metri quadrati dell’area destinata alla realizzazione dell’infrastruttura stradale e autorizzi l’occupazione temporanea di ulteriori 7.580 metri quadrati, che poi si ridurranno a 3.030, per l’area di cantiere. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del sottopasso ferroviario veicolare prevede che lo stesso venga realizzato tra via Stazione e la ferrovia a fianco dell’ex sede Aci, con uscita su via Gaeta di fronte al ponte sul canale di via Mulini.

