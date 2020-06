Lucarelli tra i segreti del Covid

CREMA (19 giugno 2020) - Sarà la giornalista e scrittrice romana Selvaggia Lucarelli a condurre questa sera alle 21, nell’area esterna del circolo Arci di via XI Febbraio a San Bernardino, l’incontro pubblico dal titolo Resistenza virale. L’ingresso è libero, ma restano pochissimi posti disponibili (diretta Facebook sulla pagina del giornale La Provincia).

Lucarelli intervisterà Attilio Galmozzi (medico del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema e assessore comunale) e Mauro Sudati, infermiere in quello di Bergamo, che racconteranno la loro esperienza e parleranno del Covid 19 in Lombardia, dalla prima linea dell’emergenza al rilancio di un nuovo modello sanitario. Dopo il saluto dell’ex parlamentare di Sel Franco Bordo, in rappresentanza del direttivo del circolo, ad aprire la serata sarà il cantautore cremasco Gio Bressanelli, che presenterà la sua nuova canzone dal titolo «Nomi», ispirata alle vittime del Covid 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO