Esce di strada con l'autobotte, spavento e contusioni

VAILATE (18 giugno 2020) - Se l’è cavata con un grosso spavento e con delle contusioni ad una spalla e al costato l’autista di un Tir uscito di strada stamattina a Vailate. Si tratta di un quarantenne di Chiari, che era alla guida di una grossa autobotte per il trasporto del latte di proprietà una ditta di Isso, in bassa bergamasca. L’uomo, che stava percorrendo la SP 2 in direzione di Crema, poco prima della rotonda all’incrocio fra la strada per Agnadello e la via Tanzi Montebello per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo che, causa il cedimento della banchina, si è rovesciato nel terreno adiacente. Subito soccorso dagli automobilisti di passaggio, l’autista del Tir è rimasto incastrato nella cabina del camion. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, un’automedica, i vigili del fuoco di Crema, che hanno estratto l’autista dall’abitacolo, i carabinieri di Rivolta d’Adda, supportati dai colleghi dal Nucleo Radiomobile di Crema per quanto riguarda la viabilità e, da Bergamo, l’elisoccorso. Verificata la non gravità delle condizioni dell’uomo, l’elicottero ha fatto ritorno alla base mentre l’autolettiga lo ha trasportato all’ospedale di Crema. Sono iniziate, ad opera del soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta, le operazioni di rimozione del Tir, non semplici dato che il camion è carico di latte.

