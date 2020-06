Festa al laghetto dei Riflessi, gli autori ai lavori socialmente utili

RICENGO (18 giugno 2020) - Individuati grazie al video che era circolato su Instagram, gli autori dell'abbandono di rifiuti dopo un festino notturno al laghetto dei Riflessi pagheranno con lavori socialmente utili la loro inciviltà. L'episodio risale alla scorsa settimana, quando durante il suo solito giro di ispezione nell'area attrezzata, il sindaco Ferruccio Romanenghi si era trovato di fronte uno spettacolo sconfortante. I resti di un festino, molto probabilmente avvenuto in orario serale, erano ancora ben visibili. Sui tavoli e sulle panche in legno dell’area per pic nic, ma anche attorno ad essi, c'erano una ventina di bicchieri di plastica ancora mezzi pieni, bottiglie di birra e di superalcolici, una brocca di vetro, bottiglie di plastica, sacchetti di patatine mezzi rovesciati per terra, oltre a contenitori in tetrapack e cartoni sparsi. Sul posto era subito accorso anche il presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci, che aveva constatato il disastro. L'ennesimo.

