Maltrattamenti e botte alla compagna, 34 enne allontanato da casa

CREMA (17 giugno 2020) - Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna convivente. Sono i provvedimenti eseguiti dagli uomini del Commissariato di polizia di Crema nei confronti di un 34 enne cittadino rumeno, residente in città, ed emessi al termine di una complessa e mirata attività di indagine svolta a seguito della denuncia presentata dalla vittima per i continui maltrattamenti subiti per anni dal compagno, spesso in preda agli effetti dell'abuso di alcol. I comportamenti illeciti consistiti in violenza fisica, psicologica ed economica, ingeneravano un fondato timore nella vittima per la propria incolumità, costringendola a cambiare abitazione e a modificare il proprio stile di vita. Il culmine è stato raggiunto una sera dei primi di giugno quando l'indagato ha atteso l'ex compagna fuori dal posto di lavoro e dopo aver cercato inutilmente di convincerla a rimettersi insieme, iniziava a minacciarla per poi colpirla con pugni e schiaffi.

