Sosta, Gestopark fino al 2021

CREMA (17 giugno 2020) - Se non un colpo di scena, quantomeno una dichiarazione che spiazza. È di Massimo Garrone, presidente di Gestopark, la società che ha in appalto la gestione della sosta a pagamento: «Porto a scadenza il contratto e quindi rimarremo fino all’estate del 2021». Decisione che porta con sé diverse ripercussioni. La prima riguarda i famosi 530 stalli in più chiesti dalla società al Comune per far quadrare i conti e mai concessi. Dovrebbe rimanere tutto congelato come è ora, perché se Gestopark come pare rimarrà, accetterà anche la condizione imposta dal Comune.

La seconda riguarda invece il contenzioso in atto con il Comune e di cui aveva abbondantemente riferito in consiglio comunale ad inizio mese l’assessore Fabio Bergamaschi rispondendo ad un’interrogazione. L’esponente di giunta aveva annunciato che si andava verso una soluzione stragiudiziale: «Il confronto legale si chiuderà auspicabilmente entro il corrente mese: confidiamo nel raggiungimento di una soluzione stragiudiziale, rimanendo tuttavia pronta, qualora non se ne ravvisino le condizioni, l’ipotesi di risoluzione in danno e di riaffidamento del servizio a terzi».

