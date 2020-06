Via Bramante, sfide abusive. Playground: buco nella rete

CREMA (17 giugno 2020) - Un varco nella rete per poter entrare a proprio piacimento e a qualsiasi ora del giorno e della notte nel​​​​​​ playground di via Bramante, ancora chiuso al pubblico per le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. La scoperta l’hanno fatta alcuni residenti, stanchi di schiamazzi da parte di gruppi di ragazzini maleducati che non rispettano le regole. Una segnalazione in merito è stata inoltrata anche al consigliere comunale Antonio Agazzi, capogruppo di Forza Italia. Il campo da basket all’aperto si trova a fianco dell’oratorio parrocchiale di Sant’Angela Merici, guidato da don Bruno Ginelli: è uno di quei luoghi pubblici che il Comune non ha ancora riaperto, per evitare assembramenti. Vale anche per l’altro playground cittadino, quello di Ombriano.

