Pandino, sono 37 i morti in casa di riposo

PANDINO (16 giugno 2020) - Ieri sera, in apertura del consiglio comunale, il presidente della Fondazione ospedale dei poveri Massimo Papetti ha aggiornato l'aula sulla situazione Covid 19 nella struttura di via Vignola. Da settimane ormai non si registrano più positività ne tantomeno decessi riconducibili al virus. I numeri sono dunque sostanzialmente rimasti quelli già forniti ad aprile e poi a maggio: "Dal 22 febbraio a domenica scorsa abbiamo registrato 37 decessi tra i nostri ospiti - ha spiegato Papetti - di cui 14 di residenti pandinesi. Il 65% è concentrato nella seconda metà di marzo. Quanti per Coronavirus? Impossibile stabilirlo. I primi venti tamponi ci erano stati consegnati da Ats Valpadana solo il 27 marzo". Da allora i test effettuati in casa di riposo si ospiti e personale sono stati 290, con soli 14 positivi al virus: sette dipendenti e sette anziani. In apertura di consiglio (la seduta era a porte chiuse) una nutrita delegazione di lavoratori della Fondazione ha manifestato la propria solidarietà al presidente nel loggiato superiore del castello.

