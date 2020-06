Flash mob, gli infermieri: "Rispetto e giusto riconoscimento sociale"

CREMA (15 giugno 2020) - Hanno chiesto "rispetto" e il giusto riconoscimento "sociale, prima ancora che economico" per le loro figure professionali, decisive per tenere botta contro lo tsunami Coronavirus, ma secondo loro 'non ancora sufficientemente considerate, valorizzate e tutelate' per il lavoro che svolgono. Sono scesi in piazza oggi, per un flash mob organizzato alle 10 in contemporanea in oltre 30 città italiane, gli infermieri dell'ospedale di Crema e di altre strutture sanitarie e assistenziali del territorio. Si sono radunati nel parcheggio esterno del Maggiore, dove sino al mese scorso era allestito l’ospedale da campo.

"Senza nulla togliere alle altre professioni, il nostro lavoro è sempre pieno di rischi – spiegano nel motivare l’iniziativa - contagi diretti o indiretti, malattie professionali, infortuni, ma sempre con l’unico scopo della salute degli altri. Intesi come individui e come collettività. Anche se forse non tutti ne hanno pieno consapevolezza, quando un infermiere commette un errore, ad avere la peggio è la persona che ha affidato la sua salute nelle nostre mani, chiedendo di risolvere un problema. Se per qualsiasi causa cadiamo in errore, anche quando si tratta di circostanze inevitabili, non possiamo gettare via la persona, come potrebbe accadere con un prodotto danneggiato. Il nostro destino, a causa di protocolli e linee-guida che ci caricano di responsabilità, è quello di chi vede il già minimo margine di errore ridursi sostanzialmente a zero".

Anche alla luce di queste considerazioni, oggi gli infermieri hanno chiesto un impegno alle istituzioni e alla società: 'Non fateci tornare invisibili'. A promuovere l’iniziativa è stato il Movimento nazionale infermieri. Altro tema della mattinata, la richiesta di un maggior riconoscimento economico: "Siamo stati decisivi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in Italia, ma la nostra professione è ancora troppo sottovalutata, per non dire svilita – concludono gli infermieri -: come operatori sanitari in prima linea, rischiando la vita per salvare quelle altrui, otteniamo una gratificazione economica che per nulla rispecchia le professionalità, i valori e lo spirito con cui ci adoperiamo ogni giorno".