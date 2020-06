Il ritorno a scuola, il Pacioli: 'Ci servono più spazi'

CREMA (15 giugno 2020) - In previsione dell’avvio del prossimo anno scolastico, l’istituto superiore Pacioli ha inviato una richiesta al Comune per poter utilizzare alcuni spazi e edifici pubblici, che consentano alle classi di mantenere il distanziamento sociale, necessario per la sicurezza in materia sanitaria. «Abbiamo chiesto – spiega la dirigente Paola Viccardi – di poter utilizzare ad esempio le aule dell’università di via Bramante, ma anche i chiostri del centro culturale Sant’Agostino o gli spazi del teatro San Domenico. La stessa domanda l’abbiamo fatta alla parrocchia della SS Trinità, per l’utilizzo delle sale dell’oratorio». Il prossimo anno, il Pacioli avrà 67 classi, suddivise nelle due sedi di via delle Grazie e via Dogali. «Discuteremo sicuramente la richiesta del Pacioli in giunta – commenta l’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi – la valuteremo e poi daremo una risposta».

