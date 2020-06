Discarica interrata scoperta dagli ZeroRifiuto

VAIANO CREMASCO (15 giugno 2020) - Sembra a tutti gli effetti una discarica abusiva coperta dai rovi e parzialmente interrata, segno che da decenni in quella zona, ai margini di un terreno coltivato alla periferia del paese, gli incivili buttano di tutto. La scoperta l’hanno fatta sabato pomeriggio i volontari del gruppo degli «ZeroRifiuto», da alcune settimane impegnati in periodiche uscite per raccogliere l’immondizia abbandonata lungo e strade del territorio, nei canali irrigui e nelle aree verdi. «Abbiamo ripulito Via Giuseppe Verdi e una zona lungo la strada che dal paese porta a Bagnolo Cremasco – hanno spiegato i volontari –: in quest’ultimo caso abbiamo trovato questa incredibile e inaccettabile situazione. Si può dire che ci sia una vera e propria discarica. Quello che abbiamo recuperato è solo una minima parte dei rifiuti che riteniamo siano in gran parte ormai interrati. La punta di un iceberg. Scavando più a fondo, al momento, possiamo solo immaginare cosa potremmo trovare».

