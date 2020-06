Schiamazzi notturni, in via IV Novembre scattata la tolleranza zero

CREMA (15 giugno 2020) - Scattata la tolleranza zero lungo il fiume Serio, per garantire notti tranquille ai residenti. Nel fine settimana è entrata in vigore l’ordinanza comunale che vieta lo stazionamento dalla mezzanotte alle 6 – non ci si può fermare nemmeno su una panchina a chiacchierare – nella zona della palestra all’aperto di via IV Novembre. In contemporanea sono stati predisposti i primi controlli da parte di polizia locale e altre forze dell’ordine. Per ora, nessuna sanzione. Un week end silenzioso, ma più che il divieto, con il conseguente rischio di essere multati per 50 euro, il deterrente principale pare essere stato il maltempo. I ragazzi hanno preferito ritrovarsi altrove e al coperto, soprattutto nella serata di sabato, martoriata da un freddo vento autunnale che ha portato nuove piogge. L’ordinanza rimarrà in vigore per l’intera estate e anche oltre (scadrà alla mezzanotte del 31 ottobre), non solo nei fine settimana, ma tutti i giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO