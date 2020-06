Il sindaco Bonaldi: "disgustata" per la ripartenza del calcio

CREMA (14 giugno 2020) - Dura presa di posizione del sindaco Stefania Bonaldi contro la ripresa della stagione calcistica a livello professionistico. In un post sul proprio profilo personale di Facebook, Bonaldi sottolinea: "Non c'è logica e se c'è mi disgusta". Questo il suo post: "Comunque, sarò in minoranza ed impopolare, ma questa deroga alle regole per il calcio a me non va proprio giù. Ingenera davvero l'idea di cittadini, mestieri, persone, persino di sport di serie A e di serie Z. Quando ci sono persone che hanno implorato di potere fare il tampone ed è stato loro negato, quando ci sono stati lavoratori che hanno osservato quarantene infinite per rispettare le regole e prevenire il contagio, quando anche gli operatori sanitari in prima linea o gli ospiti delle Rsa hanno fatto i tamponi solo in epoca recentissima, quando ancora disputare una partitella a calcetto è vietato, trattandosi di uno sport di contatto. Quando per la Scuola, infinitamente più importante del calcio, non c'è ancora alcuna certezza e una data sicura di inizio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO