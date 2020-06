Tumore non visto, condanna anche in appello

CREMA (14 giugno 2020) - Condanna confermata in Corte d’appello a Brescia per il medico Brunello Pazzoni: un anno, un mese e 10 giorni. Oltre alla provvisionale di 170mila euro che già aveva versato ai genitori di Ilaria Oleotti, la 26enne cremasca scomparsa nel maggio di cinque anni fa per un tumore diagnosticato tardivamente.

La sentenza composta da 33 pagine e firmata dalla presidente Silvia Milesi, non sposta di una virgola quanto deciso dal gup del tribunale di Cremona nel novembre del 2014. La colpa attribuita a Pazzoni, si legge, è di aver «omesso di richiedere la necessaria consulenza specialistica ortopedica già nel dicembre del 2013, nell’aver omesso di valutare il progressivo accrescimento della massa e il peggioramento delle condizioni della paziente perseverando per mesi nella prescrizione di trattamenti FKT per il trattamento di ematomi nonostante il continuo accrescimento delle dimensioni della neoformazione (...) evidenziata sin dal 18 dicembre del 2013».



La triste vicenda che ha portato alla morte di Ilaria Oleotti inizia nell’estate del 2013. La ragazza, allora 24enne, si accorge di avere un problema ad una coscia. Pensando a una lesione muscolare si rivolge quindi al medico dello sport Brunello Pazzoni. Lo specialista prende in cura la ragazza dal settembre 2013 al settembre 2014 al centro medico diagnostico San Lorenzo e al centro Medicina Domani di Crema, effettuando diverse ecografie. Il 18 dicembre 2013 Ilaria viene sottoposta all’esame della risonanza magnetica, che viene refertato dal radiologo Paolo Poggi, che consiglia ulteriori accertamenti diagnostici, che però non vengono prescritti. Il problema viene curato come un ematoma, quando invece si tratta di un sarcoma, un tumore che pian piano aumenta le proprie dimensioni fino a raggiungere i 14 centimetri e che viene diagnosticato tardivamente, soltanto dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema. Ilaria muore il 26 maggio 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO