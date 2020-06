A rischio sfratto, pronti 74 mila euro per le famiglie

CREMA (14 giugno 2020) - Una boccata d’ossigeno per le famiglie a basso reddito che rischiano di finire per strada in quanto prossime allo sfratto esecutivo. A disposizione nelle casse comunali ci sono 74.464 euro per aiutare quei nuclei che vivono in affitto in abitazioni di proprietà di privati, ma per oggettive difficoltà economiche (la cosiddetta morosità incolpevole) sono a rischio sfratto. I numeri precisi del numero di famiglie a cui l’ente di piazza Duomo destinerà un contributo sono in fase di definizione. «Dovremmo avere i dati precisi in merito entro la prossima settimana», chiarisce l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana, che segue la partita dal punto di vista dei numeri, mentre della gestione degli aiuti si occupa il collega vicesindaco e assessore al Welfare Michele Gennuso. Nei giorni scorsi, la Regione ha trasferito i 74.464 euro a Crema.

