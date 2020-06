Spaccia droga nel Cremasco, arrestato

CREMA (13 giugno 2020) - Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato B.A. - 28enne bergamasco - accusato di detenzione di sostanze stupefacenti di varia tipologia: 15 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina e 70 grammi di marijuana. Trovati anche due bilancini di precisione per il confezionamento delle dosi e 195 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Le indagini dei militari sono scattate a seguito del controllo a carico di una giovane residente nel cremasco, che il 18 maggio scorso era stata trovata in possesso di una dose di cocaina, venendo così segnalata alla Prefettura di Cremona quale assuntrice. L’attività investigativa dei militari ha consentito di identificare nel 28enne colui che aveva ceduto la dose di cocaina. Lo spacciatore, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo atteso per questa mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO