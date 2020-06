Porta Ombriano: «Via le auto»

CREMA (13 giugno 2020) - L’idea era stata lanciata sul finire dello scorso anno dalla Fiab di Crema, la Federazione ambiente e bicicletta: pedonalizzare piazza Giovanni XXIII. Idea subito condivisa dal consigliere comunale de La Sinistra Emanuele Coti Zelati che ora dalle parole è passato ai fatti. Sua, la mozione presentata in consiglio comunale, che va proprio in quella direzione. E che torna a riproporre un tema più volte affrontato anche in campagna elettorale: le piazze del centro libere dalle auto. Tema, va aggiunto, che si inserisce a pieno titolo nella discussione post emergenza pandemia che impone un ripensamento delle città soprattutto in tema di mobilità.

«Ci eravamo detti disponibili a portare l’idea della Fiab in consiglio comunale e l’abbiamo fatto. Ci sono problemi — argomenta Coti Zelati — da risolvere ovviamente, che vanno tenuti in considerazione ad iniziare dalle esigenze dei commercianti. Ma queste non devono essere vincolanti. La mozione che ho presentato è «aperta», nel senso che prevede un percorso il più partecipato possibile». La mozione prevede che «il consiglio comunale di Crema impegna la sindaca e la giunta comunale ad avviare l’iter per verificare la fattibilità dell’ipotesi di pedonalizzazione di piazza Giovanni XXIII, individuando anche le eventuali risorse necessarie.

