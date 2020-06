Vandalismi, rigate alcune auto

PANDINO (13 giugno 2020) - Tre auto rigate, con danni ingenti, nella serata di mercoledì in pieno centro al paese. Un veicolo era in sosta in piazza Vittorio Emanuele III, altre due nell’arena esterna del castello visconteo. A quanto si è appreso dal proprietario della prima auto, che ha sporto denuncia ai carabinieri, il mezzo era stato lasciato in piazza intorno alle 21,30. Tre ore dopo, quando l’uomo è tornato a prenderlo era stato rovinato con un serie di righe sulla fiancata. Simili i danni alle altre due vetture: con ogni probabilità chi ha agito ha utilizzato una chiave o un taglierino. In un caso sembrerebbe che l’autore abbia voluto lasciare una vera e propria firma, nel gergo degli artisti da strada un «tag». Uno scarabocchio che identifica il writer. Da capire se su muri e cancelli in paese ce ne siano altri simili. Potrebbe essere un indizio per le verifiche in corso da parte di polizia locale e carabinieri. Delle tre auto in sosta rovinate dal raid, una è di proprietà del neo presidente della Luisiana Agostino Balsano. Potrebbe trattarsi di pura causalità, ma non si può nemmeno escludere che chi ha agito lo sapesse e dunque abbia voluto colpire la società calcistica simbolo del paese.

Al momento, i carabinieri hanno in mano una denuncia contro ignoti per vandalismo e danneggiamenti, prontamente girata agli agenti della polizia locale.

