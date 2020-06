Lele Mora ospite di Scovino per degustare il food locale

CREMA (12 giugno 2020) - Lele Mora, all'anagrafe Dario Giulio Alessandro Gabriele Mora, personaggio televisivo ed ex agente dello spettacolo italiano (reduce dalle dichiarazioni televisive shock su Irene Pivetti e lo scandalo delle mascherine che l'ha travolta), è stato ospite martedì sera di Toni Scovino, noto manager del food che accompagna personaggi noti alle sue cene aziendali, con lo scopo di far riscoprire i sapori conosciuti del nostro territorio. Mora e Scovino hanno cenato in un noto locale cremasco.

