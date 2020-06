Il rilancio di Pediatria. «Ora ci affianca Pavia»

CREMA (12 giugno 2020) - Un incontro tra il neo primario di Pediatri Salvatore Savasta — in servizio a Crema da poco più di un mese — e una ventina di pediatri di base della città e dei paesi. Si è svolto l’altra sera in sala Polenghi. Obiettivo primario del dirigente, rafforzare i rapporti con i colleghi che lavorano sul territorio. Savasta, affiancato da medici e collaboratori dello staff, tra cui Lucio Aramini, responsabile del nido, ha presentato i suoi progetti. «Abbiamo ottenuto in questi giorni una convenzione con la scuola di specialità dell’Università di Pavia, dunque gli specializzandi dell’ateneo frequenteranno la nostra unità operativa. Da qualche giorno, tre di loro sono già con noi. Prevediamo una regolare turnazione ogni quattro mesi». Un legame portato proprio da Savasta, docente a contratto a Pavia.

