Truffatore seriale arrestato dai Carabinieri

ROMANENGO (11 giugno 2020) - Un 29enne nato e residente in Provincia di Venezia è stato arrestato dal Comando Stazione Carabinieri di Romanegno in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Mantova che ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare che lo stesso stava scontando a Offanengo. L’uomo risulta avere numerosissimi precedenti di polizia per reati di truffe e di truffe online, in particolare commesse nel sito di vendite “subito.it” ove lo stesso pubblicava annunci di vendite solitamente di personal computer facendosi accreditare le somme di denaro pattuite su varie postepay a lui riconducibili senza consegnare alcun bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO