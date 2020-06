Borghetti: "Non siamo medici di serie B"

CREMA (11 giugno 2020) - «Non è una questione di soldi — premette — ma di principio. In una realtà ospedaliera, tutti i reparti collaborano per ottenere un risultato...». La notizia non è ancora ufficiale, sebbene il medico radiologo di lungo corso Maurizio Borghetti, in forza all’ospedale Maggiore di Crema, assicuri d’aver raccolto indiscrezioni «affidabili», stando alle quale il bonus economico, previsto dalla Regione con un apposito stanziamento per il personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus, verrebbe suddiviso «in base alla prossimità degli operatori con i pazienti». Insomma, «a noi radiologi spetterebbe una cifra minore. Ma ribadisco — prosegue lo specialista 61enne — non è un fatto di danaro, bensì di visione. Di certo l’impegno non si misura in centimetri di distanza dal degente e in Radiologia — sottolinea il camice bianco, con un trascorso da assessore comunale — abbiamo effettuato più di tremila Tac al torace in due mesi e comunque, da noi passavano tra le 60 e le 100 nuove polmoniti al giorno. Va inoltre considerato, che abbiamo compiuto pure ecografie e quindi, inevitabilmente, siamo stati a strettissimo contatto con i pazienti. Eppure, pare proprio che il nostro bonus sarà inferiore». Lo sfogo di Borghetti «non è politico, ma di metodo».

